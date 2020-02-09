حماس تعلق على تهديدات نتنياهو المتتالية بشن عملية عسكرية بقطاع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد: إن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتتالية بشن عدوان على قطاع غزة، محاولة بائسة لتخويف شعبنا الفلسطيني والنيل من إرادته، وللتغطية على ما يعاني منه (الكيان الصهيوني) من أزمات وعلى ما يجري في الضفة والقدس من جرائم وانتهاكات وضم الاراضي الفلسطينية.



وشددت على لسان المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الانتهاكات الصهيونية بحق الاسرى والمسجد الاقصى المبارك والاعتداءات على المصلين متواصلة، والعدوان على شعبنا وأهلنا في القدس والضفة وعلى غزة لم يتوقف بل ومتصاعد وبأشكال متعددة، شجعه عليها غياب القرارات الحاسمة للسلطة الفلسطينية، واستمرار قمعها للمقاومة، والتنسيق الأمني مع "العدو"، والهرولة الإقليمية للتطبيع معه.



وقالت: "إننا إذ نحذر (العدو الصهيوني) من ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وأهلنا في القطاع، والتي يجب عليه أن يدرك مآلاتها وتداعياتها وتحمل نتائجها.



وأكدت حركة حماس أن هذه التهديدات لا تخيفنا ولا تربكنا ولن تدفع شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة وغزة والقدس وسائر فلسطين سوى لمواصلة مشواره النضالي ولمزيد من الانفجار والثورة في وجه الاحتلال، والإصرار على الاشتباك معه وبكافة أشكال الكفاح والنضال والمقاومة، دفاعاً عن حقوقه وحماية لمصالحه.



ووجّه نتنياهو، رسالة تحذير إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (القناة 13) الإسرائيلية.



وقال في رسالته إلى الحركتين: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد الفصائل في قطاع غزة"، وفق تعبيره.