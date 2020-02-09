شؤون فلسطينية

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين
القدس
رام الله - دنيا الوطن
تأكيدا للموقف العربي المؤيد للقضية الفلسطينية، أطلقت سلطنة عُمان اليوم الأحد، طابعاً بريدياً يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين".

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، صورة لهذا الطابع الذي أطلقه بريد السلطنة، وهو يحمل صورة لقبة الصخرة المشرفة، مشيرة إلى أن إطلاقه جاء "بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية" بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام 1954، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لبريد عمان، عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي، قوله إن السلطنة تعد في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مضيفا أن إطلاق الطابع الجديد يأتي "بمثابة رسالة موحدة للعالم والتي تؤكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين".

وأعرب البلوشي عن أمله في أن يحظى هذا الطابع بقبول المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة "رسالة سلام للعالم أجمع".

وجاء إطلاق هذا الطابع بعد نحو أسبوعين فقط من نشر الإدارة الأمريكية خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تعترف بمدينة القدس "عاصمة غير مقسمة لدولة إسرائيل".

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