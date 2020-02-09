شؤون فلسطينية

العوض: هناك مبالغة بالحديث عن قدوم وفد المنظمة وكأن غزة بلد آخر

العوض: هناك مبالغة بالحديث عن قدوم وفد المنظمة وكأن غزة بلد آخر
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض
خاص دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض، أن منظمة التحرير الفلسطينية، وفصائلها متواجدة في قطاع غزة على أرفع المستويات القيادية.

وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن TV": أن المبالغة بالحديث عن قدوم وفد من منظمة التحرير يوحي وكأن غزة بلد آخر، مشيراً، إلى أن الوفد المتواجد في القطاع، لهم سلسلة من اللقاءات الفتحاوية الداخلية، والآن يحاولون عقد لقاء مع حركة حماس، ولقاءات ثنائية مع الفصائل، والمطلوب هو توحيد الموقف الفلسطيني سياسيا وجماهيرياً، لمواجهة الصفقة، والعمل على اسقاطها.

وأضاف العوض: إننا أمام لحظات مصيرية، وهناك اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، وتجري الجهود لحشد أوسع تأييد سياسي ودبلوماسي، لرفض (صفقة القرن).

وشدد على أنه يجب على الجهد الفلسطيني العمل على إنجاح هذه الدبلوماسية، وهناك نية فلسطينية للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند متحدون من أجل السلام، لإدانة خطة ترامب، واعتبارها مخالفة للقانون، وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار، إلى أن الدور مهم على المستوى السياسي والدبلوماسي لحشد أوسع رأي عام عالمي، لمواجهة الصفقة واعتبارها انقلاباً ليس فقط على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل على قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

الحكومة: دوام الموظفين غداً الإثنين يبدأ الساعة التاسعة صباحاً

الحكومة: دوام الموظفين غداً الإثنين يبدأ الساعة التاسعة صباحاً

قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

"الإعلامي الحكومي" بغزة يطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

&#34;التربية&#34; تطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

"التربية" تطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

الخارجية: خرائط ترامب نتنياهو تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام

الخارجية: خرائط ترامب نتنياهو تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام

حماس تعلق على تهديدات نتنياهو المتتالية بشن عملية عسكرية بقطاع غزة

حماس تعلق على تهديدات نتنياهو المتتالية بشن عملية عسكرية بقطاع غزة

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

"الإعلامي الحكومي" بغزة يطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

&#34;التربية&#34; تطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

"التربية" تطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

الخارجية: خرائط ترامب نتنياهو تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام

الخارجية: خرائط ترامب نتنياهو تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

أبوهولي: ما طرح بصفقة القرن حول اللاجئين انتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة

أبوهولي: ما طرح بصفقة القرن حول اللاجئين انتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة

صندوق الاستثمار يعلن استثمار 25 مليون دولار لتمكين الاقتصاد

صندوق الاستثمار يعلن استثمار 25 مليون دولار لتمكين الاقتصاد

منوعات

&#34;بنت الجيران&#34; بالمركز الثاني عالمياً

"بنت الجيران" بالمركز الثاني عالمياً

جاكي شان يعلن عن مكافأة بمبلغ كبير لإعادة الحياة في الصين

جاكي شان يعلن عن مكافأة بمبلغ كبير لإعادة الحياة في الصين

جاستن بيبر يمنح مُعجبة 100 ألف دولار

جاستن بيبر يمنح مُعجبة 100 ألف دولار

أصالة تسخر من أحلام بشكل غير مُباشر: &#34;الريش جاهز&#34;

أصالة تسخر من أحلام بشكل غير مُباشر: "الريش جاهز"

سوزان نجم الدين تتعرض للسخرية بسبب تدابيرها من &#34;كورونا&#34;

سوزان نجم الدين تتعرض للسخرية بسبب تدابيرها من "كورونا"

رانيا يوسف تظهر بـ&#34;البشكير&#34; وتثير الجدل مجدداً

رانيا يوسف تظهر بـ"البشكير" وتثير الجدل مجدداً

الصورة الأولى لابنة الملياردير بيل غيتس والمصري نائل نصار بعد خطبتهما

الصورة الأولى لابنة الملياردير بيل غيتس والمصري نائل نصار بعد خطبتهما

مروة ميمي: ابني قتِل عمداً بعد التحرش به

مروة ميمي: ابني قتِل عمداً بعد التحرش به

الطيار ضحية محمد رمضان: &#34;خرب بيتي ولم يفِ بوعده&#34;

الطيار ضحية محمد رمضان: "خرب بيتي ولم يفِ بوعده"

خطوبة الوليد مقداد نجم &#34;طيور الجنة&#34; تثير الجدل.. والجمهور: &#34;كبروا واحنا لأ&#34;

خطوبة الوليد مقداد نجم "طيور الجنة" تثير الجدل.. والجمهور: "كبروا واحنا لأ"

عربي

محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة

محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة

أمريكا تُنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا

أمريكا تُنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا

حمدوك يُطالب ببعثة أممية لدعم السلام في السودان

حمدوك يُطالب ببعثة أممية لدعم السلام في السودان

انتهاء جولة تفاوضية في جنيف حول الأزمة في ليبيا بدون اتفاق

انتهاء جولة تفاوضية في جنيف حول الأزمة في ليبيا بدون اتفاق