العوض: هناك مبالغة بالحديث عن قدوم وفد المنظمة وكأن غزة بلد آخر





وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن TV": أن المبالغة بالحديث عن قدوم وفد من منظمة التحرير يوحي وكأن غزة بلد آخر، مشيراً، إلى أن الوفد المتواجد في القطاع، لهم سلسلة من اللقاءات الفتحاوية الداخلية، والآن يحاولون عقد لقاء مع حركة حماس، ولقاءات ثنائية مع الفصائل، والمطلوب هو توحيد الموقف الفلسطيني سياسيا وجماهيرياً، لمواجهة الصفقة، والعمل على اسقاطها.



وأضاف العوض: إننا أمام لحظات مصيرية، وهناك اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، وتجري الجهود لحشد أوسع تأييد سياسي ودبلوماسي، لرفض (صفقة القرن).





وشدد على أنه يجب على الجهد الفلسطيني العمل على إنجاح هذه الدبلوماسية، وهناك نية فلسطينية للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند متحدون من أجل السلام، لإدانة خطة ترامب، واعتبارها مخالفة للقانون، وقرارات الشرعية الدولية.



وأشار، إلى أن الدور مهم على المستوى السياسي والدبلوماسي لحشد أوسع رأي عام عالمي، لمواجهة الصفقة واعتبارها انقلاباً ليس فقط على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل على قرارات الشرعية الدولية.



خاص دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض، أن منظمة التحرير الفلسطينية، وفصائلها متواجدة في قطاع غزة على أرفع المستويات القيادية.