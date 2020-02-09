آمال روسية في توقيع واشنطن و"طالبان" اتفاق سلام قريبا

قيادات من حركة طالبان

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الأحد، عن أمل بلاده في توقيع واشنطن وطالبان اتفاق سلام قريبا.



وأوضح كابولوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول): أن محادثات السلام مستمرة بين الولايات المتحدة وطالبان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفستي".



وأردف: "نأمل في توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان في أقرب وقت، لكن حسب معلوماتنا لم يتفق الجانبان بعد على بعض شروط الاتفاق".



وأفاد بأن الاتفاق المزمع يجب أن يشكل الأساس القانوني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وبدء محادثات سلام بين مختلف الأطراف بالبلاد.



ولفت إلى أن "طالبان على استعداد لبدء محادثات مع مختلف القوى السياسية بالبلاد، بما فيها الحكومة، بعد توقيعها لاتفاق سلام مع واشنطن"، مؤكداً على ضرورة مشاركة الأمم المتحدة في عملية تحقيق السلام بأفغانستان.