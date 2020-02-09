أولمرت: الرئيس عباس "الشريك الوحيد" لإسرائيل الذي يمكن من خلاله تحقيق السلام



واعتبر أن الرئيس الفلسطيني يحظى بدعم الأجهزة الأمنية في إسرائيل، مضيفا "تعاون أبو مازن مع عناصر الأمن الإسرائيلي منع الإرهاب ضد مواطنيننا. وهو الشريك الوحيد لتحقيق السلام معنا".



وأكد أولمرت أنه كان على أعتاب اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل استقالته من منصبه، وإدانته بقضايا فساد سجن على إثرها 16 شهراً.



واتهم أولمرت نتنياهو بعدم الرغبة في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، معتبراً أن الأخير لا يمكنه حتى تنفيذ الخطة الأمريكية كما هي، والإعلان في "كنيست" أنه يدعم حل الدولتين، لأن شركاءه في كتلة اليمين يعارضون ذلك، وفق المصدر ذاته.



وقال: إن نتنياهو حاول بدلا من ذلك، "اختطاف أي ضم أحادي الجانب"، للمستوطنات بالضفة الغربية، نافياً اتهامات نتنياهو له بأنه يعمل مستشارا لخصمه السياسي بيني غانتس زعيم تحالف (أزرق- أبيض)، وقال إنه غير منتمي لأي حزب سياسي.



ومن المتوقع أن يعقد أولمرت مؤتمرا صحفيا مع الرئيس محمود عباس، تزامنا مع مناقشة (صفقة القرن) بمجلس الأمن الأسبوع الجاري.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الأحد: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو "الشريك الوحيد" لإسرائيل الذي يمكن من خلاله تحقيق السلام.وأضاف في حوار أجرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "أنا على اتصال بأبي مازن (عباس) منذ عشر سنوات، منذ أن كنت رئيسا للوزراء".