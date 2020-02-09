بالصور: سلطات الاحتلال تجبر عائلة على هدم منزلها جنوب القدس





















رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة الدبس في جبل المكبر جنوب القدس، على هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص.وأفادت مصادر محلية في بلدة جبل المكبر، بأن قوات الاحتلال أخطرت العائلة بدفع ثمن عملية الهدم في حال عدم قيامها بهدمه بنفسها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ويؤوي المنزل خمسة أفراد، وهو قائم منذ أربع سنوات، وبدأت ملاحقة العائلة من البلدية بعد عام من البناء والعيش في المنزل.