خلال ساعات.. فلسطين تتعرض لأجواء هي الأكثر برودة منذ خمس سنوات

أكد الراصد الجوي، أيمن المصري، أن المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين انتهى، مضيفاً: "الآن تتأثر الأراضي الفلسطينية بتيارات هوائية باردة تحمل معها بعض الزخات المطرية بمناطق مختلفة خاصة في وسط وجنوب البلاد".



وأضاف المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "خلال الساعات القادمة من المتوقع أن تعبر البلاد جبهة هواية قطبية شديدة البرودة لكنها جافة مما يؤدي لانخفاض آخر على درجات الحرارة وأجواء هي الأكثر برودة منذ خمس سنوات



وتابع المصري: "من مساء اليوم وحتى يوم الثلاثاء ستكون الأجواء شديدة البرودة خاصة الفترة الممتدة بين مساء اليوم وفجر يوم الثلاثاء، أما يوم الأربعاء ستعود الأمور لطبيعتها وترتفع درجة الحرارة قليلاً، ولكن يكون هناك برودة وتبدأ الحرارة ترتفع شيئاً فشيئاً حتى نهاية الأسبوع".



وأكمل المصري: "نهاية الأسبوع سيكون الجو معقولاً ودافئاً، ونحذر الناس من شدة البرودة المتوقعة خاصة في ساعات الليلة وفجر يوم الغد الباكر ومن المتوقع زخات أمطار محلية وزخات ثلجية في الجبال العالية نتيجة حالة التبريد الشديد".



خاص دنيا الوطن