شؤون فلسطينية

"الجهاد" تُعلّق على تهديد نتنياهو بشن عملية عسكرية بالقطاع وإعداد خرائط الضم

"الجهاد" تُعلّق على تهديد نتنياهو بشن عملية عسكرية بالقطاع وإعداد خرائط الضم
اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، والبدء بتجهيز خرائط الضم للضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حديث نتنياهو عن البدء بتجهيز خرائط الضم لأراضينا المحتلة بالضفة الغربية، تزامن مع تهديداته المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، الأمر الذي يعكس مستوى النوايا العدائية الصهيونية التي تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الإرهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته.

وأكدت الحركة على حقنا كشعب فلسطيني في الدفاع عن أنفسنا وحماية أرضنا في مواجهة هذا العدوان والإرهاب، اللذين يهددان وجودنا ومستقبل أجيالنا.

وأشارت الحركة إلى أن الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان، الذي يمارسه المحتل، فهي توفر له الغطاء والدعم، مؤكدة أن قوى شعبنا، مطالبة برص صفوفها، وبناء جبهة صمود وطني لمواجهة العدوان "الصهيوني" والتصدي لهذا الفصل الجديد من الضم والتوسع الاستطياني، ومشاريع التهويد والحصار والعدوان.
 
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية، لن تتوانى في الرد على أي عدوان، يستهدف شعبنا، وأنها قادرة بعون الله تعالى على الصمود والثبات، والقيام بواجباتها ومسؤولياتها. 

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