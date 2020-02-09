نفتالي بينت لـ"حماس": إجراءاتنا ستكون مختلفة عن سابقاتها ولن يكون أحد محصنًا

نتنياهو وبينت مع قادة الجيش

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رام الله - دنيا الوطن

وجه وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، تهديداً إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.



ووفق ما نقلته (القناة 13) الإسرائيلية، فإن بينت قال: إن "سلوك قادة حماس الخاطئ، يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".



وتابع: "لن نعلن متى أو أين، لكن ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها، لن يكون أحد محصنًا"، وفق تعبيره.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم: "أود أن أوضح بأننا لن نقبل بأي عدوان من قطاع غزة، قضينا قبل عدة أسابيع فقط على القائد الكبير للجهاد الإسلامي بغزة، وأنصح الجهاد الإسلامي وحماس بإنعاش الذاكرة"، وفق زعمه.



وقال: "لن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها، وعن جميع المخططات التي نعدها، ولكننا مستعدون لشن عملية ضاربة ضد التنظيمات الإرهابية العاملة بقطاع غزة، وأعمالنا قوية جداً ولم تنته بعد، وهذا أقل ما يقال"، وفق تعبير.