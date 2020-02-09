"الداخلية" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الاثنين والثلاثاء.
أصدرت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 شباط/ فبراير، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين".
وأضاف: "ووفقاً لذلك، ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين".
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