"الداخلية" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 شباط/ فبراير، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين".





وأضاف: "ووفقاً لذلك، ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الاثنين والثلاثاء.