شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء

"الداخلية" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 شباط/ فبراير، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين".

وأضاف: "ووفقاً لذلك، ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين".

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