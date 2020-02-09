بالصور: حركة فتح تعقد اجتماعاً برئاسة العالول تحضيراً لمسيرة مركزية برام الله





وترأس الاجتماع، نائب رئيس الحركة، محمود العالول، ود. جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووليد عساف، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفق تصريح من الحركة، وصل "دنيا الوطن".





وتقرر أن تنظم المسيرة المركزية يوم الثلاثاء المقبل، وسط مدينة رام الله الساعة 12، تحت شعار "القدس ليست للبيع".





















رام الله - دنيا الوطنعقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الأحد، اجتماعاً لجميع مكونات الحركة، وفعاليات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية، تحضيراً لمسيرة مركزية، من المقرر أن تنظم في رام الله.