الحكومة: انتهاء دوام الموظفين عند الساعة الثالثة

حكومة الدكتور محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم في بيان صحفي إنه ونظرا لتعمق المنخفض الجوي في ساعات ما بعد الظهر، فقد تقرر إنهاء دوام جميع الموظفين عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد.



وكان ملحم، أعلن أمس السبت، عبر حسابه على (فيسبوك)، عن بدء الدوام لجميع الموظفين في الوظيفة العمومية، ليوم الأحد الموافق 9-2-2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة.



وتتأثر البلاد يومي الأحد والاثنين، بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود تسع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية.