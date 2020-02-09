بحماية شرطة الاحتلال.. 62 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون في الأقصى - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 62 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين، اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديداً في منطقة باب الرحمة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).