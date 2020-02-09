أبو كرش: الحكومة لم تفِ بتعهداتها للموظفين بغزة وسنعود لحراكنا الجماهيري

أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، لم تفِ بالتعهدات التي قطعتها للموظفين، مشيراً إلى أن الموظفين سيعودون مجدداً لحراكهم.



وقال أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الإجراءات بحق الموظفين في قطاع غزة مستمرة، والحكومة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها، كما أن الحل الوحيد للتقاعد المالي من وجهة نظر الحكومة، هو إحالتهم للتقاعد المبكر".



وأضاف أبو كرش: "لغاية الآن لا يوجد ما هو جديد بملفات الموظفين، وتحديداً ملف تفريغات 2005، كما أن وفد حركة فتح، الذي وصل قطاع غزة قبل يومين، أكد أن زيارته لبحث ملف المصالحة، وليس ملفات قطاع غزة".



وتابع أبو كرش: "عدد من مستشاري الرئيس محمود عباس، يواصلون التحريض ضد قطاع غزة، وبالتالي سنعود لحراكنا، خاصة وأن الحكومة لم توفِ بالالتزامات، التي تعهدت بها، والحكومة هي رفعت طريق الالتزام، والاتفاق الذي تم بيننا".



وأكمل أبو كرش: "بعد ذلك لن يكون هناك أي اتفاق، وصمتنا مرهون بصرف رواتبنا عبر البنوك، ولن نستقبل أي وفد أو أي وسيط، كما لم يعرض علينا أن نكون ضمن التقاعد المبكر، ولم يجر نقاشنا بأي شيء فيما يتعلق بملفنا".



واستكمل أبو كرش: "وفق القرارات المسربة، يظهر أن جميع العسكريين في قطاع غزة، سيحالون للتقاعد المبكر بحلول العام المقبل، والمتبقى من العسكريين في غزة نحو تسعة آلاف أو عشرة آلاف عسكري فقد تقاعد 18 ألفاً، حيث كان عددهم في السابق 35 ألف عسكري".



واستطرد أبو كرش: "التقاعد المبكر، سيبدأ اختياراً حتى نهاية العام الجاري، لكنه سيكون بداية العام المقبل إجبارياً".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال