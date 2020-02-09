قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

معبر تجاري بين الضفة وإسرائيل - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن: إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.



وأضاف أبو لبن: أن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور، سياسي، ويأتي رداً على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات، تبلغ سنوياً 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار، التي هي محور الحديث في (صفقة القرن).



وتابع: من الممكن استيعاب هذه المنتجات محلياً، وهي خسارة ممكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على كافة الصعد.



وقررت الحكومة الأسبوع الماضي، وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية.



وأرجعت قوات الاحتلال الجمعة الماضي على عدد من الحواجز، شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية، كانت ستُصدر لدول العالم.