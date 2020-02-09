نتنياهو لحماس والجهاد: مستعدون لعمل ساحق في قطاع غزة

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أمس السبت، موقعين لحركة حماس في شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، بزعم استمرار إطلاق البالونات والصواريخ من القطاع تجاه المستوطنات.







رام الله - دنيا الوطنوجّه بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رسالة تحذير إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.وقال نتنياهو في رسالته إلى الحركتين: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد الفصائل في قطاع غزة"، وفق تعبيره.ووفق موقع (روسيا اليوم)، أعلن نتنياهو الاستعداد لشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.