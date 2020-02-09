رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: (صفقة القرن) انتهاك لكل قرارات الأمم المتحدة





وتابع: رئيس المفوضية الأفريقية: (صفقة القرن) انتهاك لكل قرارات الأمم المتحدة، وقرارات الاتحاد الأفريقي ولن تسهم إلا في زيادة التوتر.



وانطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 33، تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف لتنمية إفريقيا"، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.



وستنتقل رئاسة القمة إلى جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن تخرج بإعلان قوي وواضح، يعكس الموقف الإفريقي الثابت المساند للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، خاصة أن دول الاتحاد الإفريقي، أعلنت رفضها لما تسمى (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي: إن خطة السلام الأميركية المقترحة المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، ستفاقم من الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعرب في كلمة له خلال افتتاح القمة الإفريقية في أديس أبابا، عن خشيته من أن الخطة لن تساهم بحل الصراع الفسلطيني الإسرائيلي.