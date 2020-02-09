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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في مدينة الخليل، فقد اعتقلت فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين، جلهم من المحررين.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأسير المحرر، حسان آدم اخليل، الفتى المحرر، مؤمن حسن الطيط، والمحرر، كساب أبو دية، المحرر، عبد الناصر أبو مارية بعد اقتحام منازلهم في بيت أمر شمال الخليل، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

 كما أصيب الشاب سيف كساب أبو دية (24 عاماً) بعد الاعتداء عليه في منزله واعتقاله والدماء تسيل من وجهه في بيت أمر شمال الخليل، فيما تم الاعتداء على زوجته آلاء أبو دية بالضرب.

إلى ذلك، قام شبان فلسطينيون بإلقاء عبوة محلية الصنع (كوع) تجاه مستوطنة (بيت إيل) المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال البيرة فجر اليوم.

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