اتحاد المقاولين بغزة يدعو الحكومة لحوار منصف حول "الإرجاع الضريبي"

عبر اتحاد المقاولين في قطاع غزة، عن استيائه البالغ، إزاء ما وصفه "الإهمال المتعمد" من قبل وزارة المالية في رام الله، لحقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية، في ملف الإرجاع الضريبي المتراكم منذ عام 2008.





وأعرب أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد بمدينة غزة، يوم الخميس، عن عزمهم الاستمرار في خطواتهم المشروعة؛ لاسترداد حقوقهم المالية البالغة 120 مليون شيكل، موثقة بكل البيانات والتفاصيل لدى مجلس إدارة اتحاد المقاولين.





وأعلن رئيس مجلس إدارة، أسامة كحيل في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار الاتحاد في طرق كل الأبواب، والتواصل مع كل الجهات الحكومية والأهلية والدولية ذات الصلة؛ للعمل على استرداد حقوق المقاولين على غرار زملائهم في المحافظات الشمالية، بهدف إنقاذ ما تبقى من شركات المقاولات في القطاع من التعثر والانهيار.





وشدد كحيل على أن المقاولين، الذين واجهوا الحروب والإجراءات الجائرة والحرب الاقتصادية على مدار 13 عاماً، يتفهمون جيداً اللحظة السياسية الراهنة وخطورتها على القضية الفلسطينية، لكن ذلك لا يمنع من تعزيز الجبهة الداخلية وحماية الاقتصاد الوطني، عبر فتح حوار جاد مع الحكومة ووزارة المالية؛ لوضع آليات منصفة للمقاولين، ومريحة للحكومة لاسترداد حقوق الإرجاع الضريبي.





وأكد كحيل أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن تضيع في ظل تماسك المقاولين، وإصرارهم على استعادة حقوقهم لإكمال مشوارهم في البناء والإعمار والتنمية والمشاركة في مقدمة معركة البقاء والصمود الفلسطيني على أرضه، ومجابهة التحديات بالعمل والمشاركة والوعي والتضامن.

رام الله - دنيا الوطن