فريدمان: أي ضم لأراضٍ فلسطينية الآن سيغير خطة السلام والاعتراف الأمريكي

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان: إن أي ضم لأراض فلسطينية، سيغير الخطة الأميركية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، بالإضافة إلى الاعتراف الأمريكي.



وقال فريدمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن رؤية الرئيس ترامب للسلام، هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس، ورئيس الوزراء نتنياهو، وكبار الموظفين".



وتابع: "كما ذكرنا ، فإن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض التي تنص عليها الخطة، هو جزء منها".



أضاف فريدمان: "تخضع إسرائيل لاستكمال عملية رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأي إجراء من جانب واحد قبل الانتهاء من عملية اللجنة، يغير الخطة والاعتراف الأمريكي".



وأعلن نتنياهو، مساء أمس السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وذلك بموجب بنود (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقال خلال الخطاب الانتخابي لنشطاء حزب (ليكود) الذي أقيم في مستوطنة (معاليه أدوميم): "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقاً لخطة ترامب جزءاً من دولة إسرائيل"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

رام الله - دنيا الوطن