إنقاذ ثلاثينية من شلل رباعي في المستشفى الأوروبي

رام الله - دنيا الوطن

نجح الطاقم الطبي بجراحة الأعصاب برئاسة نضال أبو هدروس استشاري، ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي، فى إنقاذ ثلاثينية من شلل رباعي.





وأوضح أبو هدروس في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن المريضة، كانت تعاني من ضعف في الأطراف الأربعة، وصعوبة متزايدة في المشي، منذ حوالي ستة أشهر، وقد أظهرت صور الرنين أن لديها انزلاقاً غضروفياً عنقياً، بين الفقرتين الخامسة والسادسة، مسبباً ضغطاً شديداً على الحبل الشوكي.





وأكد أن هذا الضغط الشديد على الحبل الشوكي، كان يشكل تهديداً وشيكاً باحتمال التدهور إلى شلل رباعي، مضيفاً: وتم استئصال الانزلاق الغضروفي، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي بنجاح.





ونوه إلى أنه وبعد إجراء العملية الجراحية، طرأ تحسن كبير على حالة المريضة، وتحديداً في المشي والتوازن، وغادرت المستشفى بعد 48 ساعة.





واعتبر أبو هدروس، هذه العملية من الجراحات الدقيقة، والتي تتطلب مهارة عالية لإجرائها، وقد أجرى قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي عدة جراحات مماثلة مؤخراً.







