بدء المرحلة الأولى من إنشاء مركز لغسيل الكلى بمستشفى الإندونيسي





رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة الصحة، بالمرحلة الأولى من إنشاء مركز غسيل الكلى، وذلك بعد تخصيص قطعة أرض بتبرع من دولة قطر، محاذية لمستشفى الإندونيسي على مساحة نصف دونم، وترسية العطاء على إحدى شركات المقاولات.ويأتي ذلك، في إطار سياسة الوزارة الرامية لتسهيل تقديم الخدمة الصحية، والحد من معاناة مرضى الفشل الكلوي، وتلقيهم خدمة ذات جودة في جميع محافظات قطاع غزة.وأفاد حسام جودة، رئيس أقسام الباطنة بمستشفى الإندونيسي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الهدف من المشروع هو تخفيف معاناة مرضى الكلى والفشل الكلوي من محافظة الشمال من عبء التنقل بين المحافظات، حيث سيتم تجهيز المركز بـ (40) جهاز غسيل كلى، لافتاً إلى أن المستشفى، يتوفر به جهاز غسيل كلوى واحد للحالات الطارئة في قسم العناية المكثفة، إضافة إلى العيادة الخارجية لمتابعي المرض، وقسم لتنويم مرضى الكلى.وقال جودة خلال لقاء إعلامي: إن هناك نحو (180) مريض فشل كلوى من محافظة الشمال، يجرون عمليات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، حيث تستمر فترات الغسيل الكلوى بالمجمع إلى ساعات الفجر الأولى، نظراً للأعداد المتزايدة، مما يضاعف من الأعباء الجسدية والنفسية على هؤلاء المرضى، فضلاً عن 80 مريضاً ممن هم بحاجة لزراعة كلى، إضافة لمئات المرضى، الذين يعانون من التهابات وضعف الكلى.من جانبه، ثمن عبد الله القيشاوي، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء، جهود القائمين على هذا المشروع، وتحديداً دولة قطر حكومة وشعبًا، والذي سيسهم في تخفيف معاناة 35% من المرضى، الذين يتوجهون إلى مجمع الشفاء بشكل شبه يومى لإجراء عمليات غسيل الكل، كما وأن إنشاء هذا المركز، سيخفف من ضغط العمل على ماكينات الديلزة في مجمع الشفاء، وبالتالي تخفيف فترات الغسيل الدموي، التي تستمر إلى ساعات ما بعد منتصف الليل، لتقديم خدمات الغسيل لحوالي 500 مريض من مجمع الشفاء.وذكر القيشاوي، أن حوالى 820 مريض فشل كلوي في قطاع غزة، يقومون بعمليات الغسيل في مستشفيات وزارة الصحة.ومن المتوقع، أن ينتهي بناء المركز مع تجهيزه بالأجهزة اللازمة وبدء تشغيله في مطلع عام 2021.يذكر، أن مركز المرحومة نورة بنت راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، سيشمل إنشاء وتجهيز المركز من ثلاثة طوابق بطاقة 40 جهاز غسيل كلوي وعلى مساحة 550 متراً مربعاً وبتكلفة إجمالية 1.7 مليون دولار.