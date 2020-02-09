حمدونة: البرودة تقتحم أبراش الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بأهمية متابعة أحوال الأسرى فى السجون، بسبب انتشار الأمراض وخاصة "الانفلونزا"، واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشتوية فى ظل انخفاض درجات الحرارة، والمنخفضات الجوية المتتالية، والبرد الشديد فى صحراء النقب، وسجون الشمال.



وحذر حمدونة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات، نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال بتزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات، ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية؛ للشروع فوراً في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تقيهم برد الشتاء، الذى اقتحم أبراش (أسرة) الأسرى.



واعتبر أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً، يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون؛ للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.