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شؤون فلسطينية

مستشار اشتية يكشف تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص بتقاعد العسكريين بغزة والضفة

مستشار اشتية يكشف تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص بتقاعد العسكريين بغزة والضفة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشف مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص بالتقاعد المبكر للموظفين العسكريين.

وأكد الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقع بداية الشهر الجاري، مرسوماً رئاسياً لتقاعد الموظفين العسكريين في كافة محافظات الوطن.

وأوضح الأتيرة، أن المرسوم الرئاسي، هو نفسه المرسوم السابق مع إضافة جملة، أن التقاعد المبكر سيكون اختيارياً لمن أمضى خمسة عشر عاماً في الخدمة العسكرية، مشدداً على أن التقاعد يشمل قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأضاف الأتيرة: "يمكن لم يرغب بالتقاعد مراجعة الجهاز العسكري الخاص به، ولا يوجد توجه في الوقت الراهن لتطبيق التقاعد الإجباري للعسكريين، كما أنه لا يشمل الموظفين المدنيين". 

ونفى الأتيرة، الأنباء التي يجري تداولها حول نية الحكومة الفلسطينية، تطبيق التقاعد على كافة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، قائلاً: "الأيام المقبلة، ستحمل بشريات كبيرة للموظفين في قطاع غزة". 

هذا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من المرسوم الرئاسي، الذي صادق عليه الرئيس عباس في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، بشأن تعديل قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية رقم (9) لسنة 2017، والذي يتضمن فتح باب التقاعد المبكر لجميع أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة.

وحسب قرار القانون المعدل، فإن التقاعد المبكر، سيكون اختيارياً لمن يرغب بالحصول عليه، شريطة أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً في الخدمة العسكرية. 


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