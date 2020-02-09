عياش يُشيد بمواقف رئيس مجلس الأمة الكويتي من قضيتنا الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بمواقف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الداعمة للقضايا العربية الأصيلة، والتي في مقدمتها القضية الفلسطينية فى جميع المحافل.



ووصف عياش في تصريح صحفي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، موقف الغانم في المؤتمر البرلماني العربي، بالشجاع والجريء، والذي يعبر عن تطلعات كل إنسان عربي شريف.



وقال: "إن موقفكم المعبر عن انتمائكم الأصيل لأمتكم العربية والإسلامية، تنحني له القامات العليا، فقد أثبت أنك الفارس العربي الأصيل، الذي يستحق وسام شرف العروبة".



وأكد عياش أن هذه المواقف لم تكن لولا الدعم السياسي لها من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وتقدم عياش، بالشكر للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير

دولة الكويت، وإلى ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى مجلس الأمة الكويتي وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب الكويتي الكريم المعطاء؛ لوقوفهم بجانب القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.



وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد ألقى نسخة من (صفقة القرن) في سلة القمامة خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان، حيث أمسك الغانم بملف (صفقة القرن) خلال خطابه في الاجتماع قائلاً: "باسم الشعوب العربية أقول: صفقة القرن مكانها مزبلة التاريخ".



وأضاف الغانم، أن "صفقة القرن مرفوضة فلسطينياً، وهي مرفوضة عربياً وإسلامياً، وحتى أوروبا غير متحمسة، بل هناك داخل أميركا من هو ضدها"، مؤكداً أنه "لا أحد مع صفقة القرن".