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دولي

بينت يُوجه دعوة لنتنياهو بشأن قرار السيادة في الضفة الغربية

بينت يُوجه دعوة لنتنياهو بشأن قرار السيادة في الضفة الغربية
وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
حث وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،، على إحضار قرار ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وقال بينت في تصريحات نقلتها صحيفة (إسرائيل اليوم): "لن تكون هناك لحظة أفضل لتطبيق السيادة في دولتنا، أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى إحضار قرار السيادة في (يهودا والسامرة)  للتصويت الفوري في الحكومة".

وأضاف: "بدون السيادة، سنحصل على دولة إرهاب فلسطينية عاصمتها القدس"، وفق زعمه.

وأعلن نتنياهو، مساء أمس السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وذلك بموجب بنود (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال خلال الخطاب الانتخابي لنشطاء حزب (ليكود) الذي أقيم في مستوطنة (معاليه أدوميم): "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقاً لخطة ترامب جزءاً من دولة إسرائيل"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

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