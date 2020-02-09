بشبهة النصب والاحتيال.. الكشف عن تفاصيل اعتقال حاخام كبير في إسرائيل





وخلال الاعتقال الذي جرى في حي (مئة شعاريم) وقعت مواجهة بين أتباعه والشرطة، وأصيب اثنان من أفرادها بجروح، بعد أن تعرضا لإلقاء الحجارة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وطلبت الشرطة ممن تعرض لاعتداءات أو عمليات نصب من قبل برلاند وأتباعه، بتقديم شكوى لديها.





ويذكر، أن أكثر من 200 شخص، أدلوا بإفادتاهم بأن برلاند وأتباعه، قاموا بطلب أموال طائلة مقابل منحهم الشفاء، وتحصينهم من المرض، فيما تبين من التحقيقات، أن المشتبهين، قاموا بإعطاء الضحايا حبوباً كأنها أدوية، إلا أنها في الحقيقة مجرد حلويات مثل "المينتوس".



ووفق (مكان)، فإنه يعتقد أيضاً أن هذا الحاخام، تلقى أموالاً باهظة من مصابة بمرض السرطان، بعد أن وعدها بأنه قادر على شفائها.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية في القدس، الليلة الماضية، "حاخام" وصف بأنه كبير، يدعى اليعزر برلاند، وعقيلته وخمسة من المقربين منه، بشبهة اختلاس أموال من مواطنين، مقابل تلقي خدمات مثل شفائهم ومنحهم البركة، إضافة الى الهروب من دفع الضرائب.