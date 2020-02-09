ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا) في الصين إلى 811 شخصاً

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصاً.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد: "حتى منتصف الليل من يوم 8 شباط/فبراير الجاري، حصلت لجنة الصحة الوطنية على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين الإجمالي وصل إلى 37198 شخصا، فارق منهم الحياة 811 شخصاً، وتعافي 2649 شخصا، في حين بقي 33738 شخصا مريضا، بينهم 6188 بحالة حرجة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشار البيان إلى أن هناك اشتباها بـ28.9 ألف حالة، ونحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم الآن تحت المراقبة الطبية.



في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس السبت، عن سلامة نتائج الفحص المخبري لشقيقتين هنديتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي وخضعتا لإجراءات عزل صحي احترازي.