شاهد: اللحظات الأولى لمصرع شاب من جنين إثر انفجار أسطوانة أوكسجين أثناء عمله







وباشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ملابسات وفاته، وقال الناطق الإعلامي، باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بتصريح صحفي: إن المواطن وصل متوفياً إلى مستشفى جنين الحكومي، أثناء عمله في بلدة برطعة، خلف جدار الفصل، بعد انفجار جسم مشبوه به. وباشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ملابسات وفاته، وقال الناطق الإعلامي، باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بتصريح صحفي: إن المواطن وصل متوفياً إلى مستشفى جنين الحكومي، أثناء عمله في بلدة برطعة، خلف جدار الفصل، بعد انفجار جسم مشبوه به.

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اللحظات الأولى لمصرع الشاب، رشيد قلالوة من جنين (23 عاماً)، إثر انفجار أسطوانة أوكسجين، أثناء عمله في ورشة خردة في برطعة جنوب غرب جنين.ويظهر الشاب في الفيديو الذي تم تفريغه من كاميرات المراقبة، مُحاطاً بالخردوات، ويقوم بعمل شيء ما، قبل أن تنفجر أسطوانة الأوكسجين، فيهرع مُحاولاً الابتعاد عنها، ويُمسك مكان الإصابة، وبدأت قواه تخور، ويُهرع إليه رجال تواجدوا في المكان في محاولة فاشلة لإنقاذه.وكان آخر ما كتبه الشاب قلالوة، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) قبل يوم من الحادثة: "لقد شاع الموت بين الشباب، فإن كان يومي قريب، فاللهم اهدني وأحسن خاتمتي".