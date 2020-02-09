حماس: على إسرائيل والولايات المتحدة تَحمّل نتائج وتداعيات استمرار العدوان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد: إن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن بدء التعاون الأمريكي الإسرائيلي؛ لرسم الخرائط الجديدة، لضم المستوطنات بالضفة الغربية، للسيادة الإسرائيلية، امتداد لـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الفلسطيني".



وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن على إسرائيل والولايات المتحدة، تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا الصلف، وهذا العدوان، مشيرة إلى أن "شعبنا الفلسطيني بقواه الحية ومقاومته الباسلة، لن يتردد لحظة واحدة في خوض كل المعارك، وبكل السبل والأدوات من أجل حماية حقوقه التاريخية، والدفاع عنها مهما كانت التضحيات".



وتابعت: "ففلسطين ستبقى لشعبها أصحاب الحق في هذه الأرض، ولن يستطيع ثنائي الشر الأمريكي الإسرائيلي، مهما امتلك من هيمنة وقوة، أن يغير هذا الواقع، والاحتلال "الصهيوني" إلى زوال، ومقاومتنا مستمرة لانتزاع هذا الحق، وصولاً لتحرير كامل تراب فلسطين".



وأكدت الحركة قائلة: "إننا إذ نحيي أهلنا في الضفة الغربية والقدس على صمودهم وثباتهم وعملياتهم النوعية، التي أربكت حسابات العدو، لندعوهم إلى تكثيف الفعل الشعبي والمقاوم وبكافة وسائله وأشكاله، والاستبسال في خوض معركتهم المقدسة".



وأضافت حماس: أن الكل الفلسطيني، مطالب بسرعة التحرك؛ لتوحيد جهوده الكفاحية والنضالية، والاستعداد لمواجهة هذا الخطر الداهم، وإسقاط هذه المؤامرة.



في السياق، قال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: إن الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق (صفقة القرن) تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والانسحاب من اتفاقية أوسلو.



وشدد على أن شعبنا "مدعو للانخراط في كل فعاليات مواجهة (صفقة القرن)، وفلسطين التي رُسمت خارطتها بدماء وتضحيات شعبنا، لن تغيرها أي صفقة أو خارطة موهومة لا رصيد لها".