دولي

وفيات (كورونا) بالصين تتخطى حصيلة (سارس) في 2003

وفيات (كورونا) بالصين تتخطى حصيلة (سارس) في 2003
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت الصين،81 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) المستجد في إقليم هوبي، مركز تفشي المرض، ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصاً داخل الإقليم و811 وفاة و37,198 حالة في عموم الأراضي الصينية.

وهذه الحصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء (سارس) في العامين 2002- 2003 في العالم أجمع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت السلطات الصحية في هوبي: إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، كما سجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

وفي العامين 2002- 2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة" (سارس) التي تنتمي مع فيروس (كورونا) المستجدّ إلى نفس السلالة الفيروسية، أرواح 774 شخصاً في العالم أجمع.

من جهة أخرى، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تلقت رداً من الصين، بشأن إيفاد بعثة دولية بقيادة المنظمة إلى البلد الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن رئيس البعثة، سوف يغادر الاثنين أو الثلاثاء على أن يتبعه باقي الخبراء.

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