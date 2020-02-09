أفغانستان.. مقتل عسكرييْن أميركييْن في "هجوم داخلي"
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الأمريكي، أمس السبت: "إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا، وأصيب ستة آخرون، عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهما".
وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، في بيان: "إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار، بعد عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وأضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".
وأصبحت "الهجمات الداخلية" سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.
قال الجيش الأمريكي، أمس السبت: "إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا، وأصيب ستة آخرون، عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهما".
وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، في بيان: "إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار، بعد عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وأضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".
وأصبحت "الهجمات الداخلية" سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.
التعليقات