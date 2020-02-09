دولي

أفغانستان.. مقتل عسكرييْن أميركييْن في "هجوم داخلي"

أفغانستان.. مقتل عسكرييْن أميركييْن في "هجوم داخلي"
القوات الأمريكية في أفغانستان "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الأمريكي، أمس السبت: "إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا، وأصيب ستة آخرون، عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهما".

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، في بيان: "إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار، بعد عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

وأصبحت "الهجمات الداخلية" سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.

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