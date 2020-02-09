شرطة الاحتلال تُسلم جثمان الشهيد شادي بنا منفذ عملية إطلاق النار بالقدس





وأعلنت الشرطة عن اعتقال شخص، كان في السيارة التي استقلها بنا للوصول إلى القدس.

رام الله - دنيا الوطنقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن جثمان منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس، شادي بنا (45 عاماً) وهو من سكان مدينة حيفا، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.وبحسب الموقع ذاته، فإن الشرطة الإسرائيلية، ستسلم جثمان الشهيد بنا، لعائلته؛ لدفنها اليوم الأحد، في المقبرة الاسلامية بحيفا.وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بأن الشهيد بنا أطلق النار قبل أيام، على عناصر من قوات الشرطة، عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط.وأشارت إلى أنها نجحت في قتل بنا، ليتم الإعلان لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بجراحه، فيما أصيب أحد عناصر وحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال في القدس.