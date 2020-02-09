(واللا): العقوبات المدنية والاقتصادية على غزة لم تُوقف إطلاق البالونات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن إسرائيل زادت من العقوبات المدنية والاقتصادية على قطاع غزة، وذلك للضغط على حركة حماس.



وقال بوخبوط: "بالرغم من هذه العقوبات، فإن هناك شكاً كبيراً في نجاعتها، حيث إنها لم تجبر حماس على وقف إرسال عشرات المجموعات من البالونات المخخة إلى غلاف غزة"، بحسب الموقع.



وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء أمس السبت، موقعين تابعين لحركة حماس، شمالي بيت حانون شمال قطاع غزة، بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.