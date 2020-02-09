نتنياهو: بدأنا بوضع خطط لضم مناطق من الضفة الغربية لسيادتنا

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، أن حكومته في خضم إجراءات ضم مناطق من الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية، حسب خطة صفقة القرن الأمريكية.



وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، قال نتيناهو: "بدأنا بوضع الخرائط لضم مناطق من الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعلن قبل عدة أيام، في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، عن بنود صفقة القرن، والتي نصت على أن القدس ستبقى عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، وأنها ستضم اجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن.