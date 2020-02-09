طقس الأحد: تتأثر فلسطين بكتلة هوائية باردة وفرصة لتساقط ثلوج خفيفة





2- تزحلق المركبات على الطرقات بسبب تشكل الانجماد على الطرقات الرطبة.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـومع- ص



غـداًع- ص



بعد غـدع- ص



المدينـة اليـومع – ص



غـداًع – ص



بعد غـدع- ص



القدس 5-0 5-(-1) 7-3 بيت لحم 5-0 5-(-1) 7-3 رام الله والبيرة 4-(-1) 4-(-2) 6-2 طولكرم 11-5 11-4 13-8 نابلس 7-1 7-0 9-4 قلقيلية 11-5 11-4 13-8 جنين 10-3 10-2 12-6 سلفيت 5-0 5-(-1) 7-3 طوباس 10-3 10-2 12-6 روابي 7-1 7-0 9-4 الخليل 4-(-1) 4-(-2) 6-2 غزه 13-7 13-6 15-9 أريحا 14-7 14-5 16-9 خانيونس 13-7 13-6 15-9 الأغوار الشمالية 12-5 12-3 14-7 رفح 14-6 14-5 13-8 3- تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات المساء، يحتمل ان يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ إلى غائم وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، ولسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية، يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق خلال ساعات الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأاثنين 2020/02/10: يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار، ويكون الجو شديد البرودة، وغائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل، يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الثلاثاء 2020/02/11: يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل، يتشكل الصقيع في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2020/02/12: يكون الجو شديدة البرودة إلى بارد وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر، يحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتباراً من مساء الأحد وخلال أيام الاثنين والثلاثاء.