جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد هرشه بمشاركة رسمية وشعبية

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة طولكرم جثمان الشهيد الفتى بدر نضال هرشه (19) عاماً والذي استشهد برصاص الاحتلال خلال المواجهات مع الشبان عصر أمس في بلدة قفين شمال طولكرم.وانطلق موكب التشييع من مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي بمشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر وقائد المنطقة العقيد جمال أبو العز، ومدير مخابرات طولكرم العقيد أيمن أبو سنبل، والمؤسسة الأمنية، وأمين سر حركة فتح إياد جراد، وعضو المجلس الثوري مؤيد شعبان، ومنسق فصائل العمل الوطني صائل خليل، وممثلي الفصائل، والفعاليات والمؤسسات، وأهالي بلدة قفين وعائلاتها.ونقل المحافظ أبو بكر تعازي الرئيس محمود عباس " أبو مازن" لذوي الشهيد هرشة وعموم أهالي بلدة قفين، مترحما على روحه وأرواح جميع الشهداء ، مؤكدا على أن الاحتلال يصر على مواصلة جرائمه واعتداءاته بحق أبناء شعبنا، وأرضنا، واستهداف مقدساتنا، مشددا على الثبات والبقاء على هذه الأرض، وصولا إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.من جانبه قال إياد جراد إن الشهيد هرشه الذي روى بدمائه الطاهرة ارض فلسطين مدافعا عن الارض والمقدسات، مشيرا الى مواصلة النضال، مشددا على اهمية تجسيد الوحدة، ورفض جميع المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.هذا وأشار محمد علوش في كلمة باسم فصائل العمل الوطني إلى أن الشهداء يعبدون بدمائهم الطريق نحو الحرية والاستقلال، مشددا على ان الجميع موحدون تحت علم فلسطين، في رفض ومواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، وخاصة أن دماء الشهداء نبراس لنا جميعا.