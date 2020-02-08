الرئيس الجزائري لـ"اشتية": نحن مع فلسطين سواء كانت ظالمة أو مظلومة





رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على آخر المستجدات السياسية والموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن."وقال اشتية، عقب لقاء جمعه بالرئيس تبون، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي الـ33: "أطلعنا فخامة الرئيس الجزائري على حيثيات الموقف الفلسطيني المتعلق بصفقة القرن، ومعاناة الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وجهودنا نحو تحقيق المصالحة والانتخابات".وأشاد رئيس الوزراء بالدعم والتأييد الجزائري لفلسطين، وقال: "روح التوأمة بين الشعبين الفلسطيني والجزائري ستبقى على مدار الزمن وهذا ليس غريبا على الجزائر وتاريخها".بدوره أكد الرئيس تبون دعم الجزائر لفلسطين، قائلا: "نحن مع فلسطين سواء كانت ظالمة أو مظلومة".