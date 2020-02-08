العشائر الفلسطينية: الغانم يمثل ضمير الشعوب العربية





رام الله - دنيا الوطناشادت الهيئة العليا لشؤون العشائر بموقف رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم بمؤتمر البرلمانات العرب حول ما يسمى صفقة القرن .واعتبرت العشائر: ان موقف الغانم يعبر عن ضمير الامة العربية والاسلامية اتجاه القضية الفلسطينية.وحيت العشائر مواقف الغانم الصلبة في المنتديات الدولية والذي وقف مدافعاً عن الحق الفلسطيني، ومكافحاً في سبيل ابقاء القضية الفلسطينية شعلة لا تنطفئ في الضمير العالمي.وأكدت العشائر، أن هذا الموقف يعبر عن ضمير الشعوب العربية اتجاه القضية الفلسطينية، فيما دعت العشائر الفلسطينية شعوب الأمة العربية وعشائرها وقبائلها ان ينصروا الحق الفلسطيني وان تبقىفلسطين قضيتهم المركزية .