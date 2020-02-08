دولي

خامنئي يحث بلاده على تعزيز قوتها العسكرية لمنع نشوب حرب

خامنئي يحث بلاده على تعزيز قوتها العسكرية لمنع نشوب حرب
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إن على بلاده أن تزيد قوتها العسكرية لمنع نشوب حرب، ووصف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بأنها "عمل إجرامي".

جاء ذلك في كلمة له يوم السبت، مخاطباً مجموعة من قادة وكوادر القوة الجوية، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عنه قوله "علينا أن نكون أقوياء لمنع شن أي حرب على البلاد. الضعف سيشجع أعداءنا على مهاجمة إيران".

وأضاف: أن "هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك جيش قوي وقوة جوية قوية... لكن انظروا إلينا الآن، بلغ بنا الأمر حد صنع طائرات. لقد حوّلنا ضغوطهم إلى فرصة".

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على إيران تهدف لوقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة إنها تسعى إلى إجبار إيران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا.

أخبار ذات صلة

عشرات القتلى والجرحى في مجزرة تايلاند

عشرات القتلى والجرحى في مجزرة تايلاند

تقرير: اليونان تعزز مواقفها ضد تركيا في المتوسط

تقرير: اليونان تعزز مواقفها ضد تركيا في المتوسط

منظمة أممية ترفض مقترحاً إسرائيليا بعدم نقاش الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

منظمة أممية ترفض مقترحاً إسرائيليا بعدم نقاش الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

بالبث المباشر.. جندي تايلندي يقتل 12 شخصاً

بالبث المباشر.. جندي تايلندي يقتل 12 شخصاً

مهاتير محمد: (صفقة القرن) تمنح القدس لإسرائيل على طبق من ذهب

مهاتير محمد: (صفقة القرن) تمنح القدس لإسرائيل على طبق من ذهب

أمريكا تكشف أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة

أمريكا تكشف أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة

سفير وضابط.. ترامب يُقيل شهود العزل

سفير وضابط.. ترامب يُقيل شهود العزل

موسكو تُندد بالعقوبات الأمريكية على فنزويلا

موسكو تُندد بالعقوبات الأمريكية على فنزويلا

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد هرشه بمشاركة رسمية وشعبية

جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد هرشه بمشاركة رسمية وشعبية

العشائر الفلسطينية: الغانم يمثل ضمير الشعوب العربية

العشائر الفلسطينية: الغانم يمثل ضمير الشعوب العربية

&#34;أطباء العيون&#34; الفلسطينيين ترد على بيان &#34;العربية الأمريكية&#34; بخصوص طرح البرنامج الجديد

"أطباء العيون" الفلسطينيين ترد على بيان "العربية الأمريكية" بخصوص طرح البرنامج الجديد

الشيخ عكرمة صبري: المرابطون لن يستسلموا لاقتحامات الأقصى

الشيخ عكرمة صبري: المرابطون لن يستسلموا لاقتحامات الأقصى

الفتى الأسير محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي

الفتى الأسير محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي

تيسير خالد: مرزوق الغانم ضمير شعوب أمتنا العربية

تيسير خالد: مرزوق الغانم ضمير شعوب أمتنا العربية

وزارة الأشغال العامة تصدر بياناً بخصوص شارع قلنديا

وزارة الأشغال العامة تصدر بياناً بخصوص شارع قلنديا

الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

منوعات

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

إصابة الممثلة الكويتية &#34;جواهر&#34; بمرض قاتل

إصابة الممثلة الكويتية "جواهر" بمرض قاتل

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب &#34;الوتساب&#34;

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

عربي

ميشيل عون: عدة دول أبدت رغبتها في مساعدة لبنان

ميشيل عون: عدة دول أبدت رغبتها في مساعدة لبنان

انطلاق ثاني رحلات الجسر الأممي لعلاج اليمنيين في الخارج

انطلاق ثاني رحلات الجسر الأممي لعلاج اليمنيين في الخارج

الأورومتوسطي يُحذّر من استمرار المجر بسياسة تجويع طالبي اللجوء ويدعو لمحاسبتها

الأورومتوسطي يُحذّر من استمرار المجر بسياسة تجويع طالبي اللجوء ويدعو لمحاسبتها

البرلمان العربي: (صفقة القرن) اتفاق من طرف واحد

البرلمان العربي: (صفقة القرن) اتفاق من طرف واحد