خامنئي يحث بلاده على تعزيز قوتها العسكرية لمنع نشوب حرب





وأضاف: أن "هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك جيش قوي وقوة جوية قوية... لكن انظروا إلينا الآن، بلغ بنا الأمر حد صنع طائرات. لقد حوّلنا ضغوطهم إلى فرصة".





وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على إيران تهدف لوقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة إنها تسعى إلى إجبار إيران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا.



رام الله - دنيا الوطنقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إن على بلاده أن تزيد قوتها العسكرية لمنع نشوب حرب، ووصف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بأنها "عمل إجرامي".جاء ذلك في كلمة له يوم السبت، مخاطباً مجموعة من قادة وكوادر القوة الجوية، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عنه قوله "علينا أن نكون أقوياء لمنع شن أي حرب على البلاد. الضعف سيشجع أعداءنا على مهاجمة إيران".