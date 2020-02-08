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ميشيل عون: عدة دول أبدت رغبتها في مساعدة لبنان

ميشيل عون: عدة دول أبدت رغبتها في مساعدة لبنان
الرئيس اللبناني ميشيل عون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون اليوم السبت: إن عدداً من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان.

وأضاف وفق ما ذكر مكتبه، خلال مقابلة مع مجلة (فالور أكتويل) الفرنسية: أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة وأن الاتصال كان "مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة" في لبنان، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ولإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود، صادقت الحكومة اللبنانية يوم الخميس، على خطة إنقاذ.

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