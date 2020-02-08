حنين زعبي: نتألّم على شباب تضيع حياتهم ضمن مسار مقاومة غير مستثمر

دعت النائب السابق في (القائمة المشتركة) في إسرائيل، حنين زعبي، إلى أن تنصب كل الجهود لبناء مسار مقاومة يمثّل عدالة القضيّة.



وقالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "نتألّم على شباب تضيع حياتهم ضمن مسار مقاومة غير مستثمر ولا أفق سياسي له، ونعرف أنّهم لم يكونوا ليتيهوا لوحدهم في سؤال الظّلم والمقاومة لو كان أمامهم مسارٍ يُجمع عليه شعبنا ويفهم العالم عدالته وتحسب إسرائيل حسابَه".



وتابعت: "على حق هؤلاء الشباب في حياة كريمة خسروها باغتيالٍ إسرائيلي لأحلامهم وأجسادهم"، مؤكدة على أن الجهود يجب أن تبذل لبناء مسار مقاومة يمثّل عدالة القضيّة وحق الشّعوب في مقاومة قهرها.





ويأتي منشور زعبي في إشارة إلى عمليات طعن ودهس وإطلاق نار، نفذها فلسطينيون قبل أيام، استهدفت عدداً من الإسرائيليين في القدس، ورام الله.



رام الله - دنيا الوطن