الصفدي يؤكد لـ"عريقات" استمرار التشاور لتحقيق السلام الذي يلبي حقوق الفلسطينيين



من جانبه أكد عريقات تثمين دولة فلسطين مواقف الأردن الثابتة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في دعم الحق الفلسطيني، وشدّد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما أكد الصفدي خلال اللقاء موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء في سعيهم للحصول على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.