الرئاسة لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية الوحيدة التي نعترف بها
رام الله - دنيا الوطن
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: إن الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها.
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: إن الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها.
يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترمب جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية".
وشدّد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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