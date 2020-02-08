الرئاسة لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية الوحيدة التي نعترف بها





وشدّد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترمب جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية".