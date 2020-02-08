تيسير خالد: مرزوق الغانم ضمير شعوب أمتنا العربية

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد

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رام الله - دنيا الوطن

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي بالرجل الشجاع في دفاعه عن قضية فلسطين وقضايا الأمة.



وأضاف: أن رئيس مجلس الأمة الكويتي عبّر عن ضمير شعوب أمتنا العربية عندما القى نسخة من (صفقة القرن) في سلة القمامة خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الذي أنهى أعماله اليوم في العاصمة الأردنية عمان .



وختم خالد مدونته قائلا: كان الغانم خير معبر عن جماهير الامة وضميرها وهو يعلن "باسم الشعوب العربية أقول: (صفقة القرن) مكانها مزبلة التاريخ"، وهذه ليست المرة الاولى التي يقف فيها الغانم مثل هذه المواقف المشرفة.