وزارة الأشغال العامة تصدر بياناً بخصوص شارع قلنديا

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، بياناً بخصوص شارع قلنديا.



وقال الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تناقل بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطريق قلنديا والإشارة إلى وجود انهيارات في طبقة الإسفلت التي نفذت خلال الأيام الماضية.



وأضافت: "بناء عليه نود أن نوضح أن هذه الطبقه الأولى من الإسفلت تعرف بطبقة التسوية والهدف منها إغلاق جميع الحفر في الطريق وهي بالتأكيد ليست الطبقة النهائية وكذلك الهدف منها تحسين مستوى تصريف الأمطار".



وتابعت وزارة الأشغال: "بخصوص المناهل فبعد عمل الطبقة الأولى أصبحت بمستويات مختلفة، وعليه فإن تعديل مناسيبها يتم قبل تنفيذ الطبقه الثانيه للاسفلت".



وأكدت الوزارة أنه فيما يخص المقطع الواقع على مفترق سميراميس والذي لا تتجاوز مساحته 100م2 من أصل مساحة 16000م2 تم تعبيده فقط لتسهيل حركة المواطنين وذلك بسبب قدوم المنخفض.





وأفادت "الأشغال" أن طواقم الوزارة لم تغادر الموقع وهي على إطلاع كامل لمجريات الأمور حيث قامت اليوم بالتعاون مع الدفاع المدني بإزالة العوائق وتسهيل تصريف المياه المتجمعه قبالة مخيم قلنديا.







رام الله - دنيا الوطن