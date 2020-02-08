البطنيجي: شاب حاول الانتحار بحرق نفسه في مخيم البريج وسط القطاع





ويشهد قطاع غزة أوضاعاً اقتصادية متدهورة الأمر الذي ألقى بظلاله على نسب الفقر والبطالة، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المواطن (ا، ر)، (23 عاما)، حاول الانتحار، مساء اليوم السبت، بحرق نفسه في مخيم البريج وسط قطع غزة.وقال البطنيجي في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن شاباً مصاباً بجروح متوسطة "وصل مستشفى شهداء الاقصى، وسط قطاع غزة، بعدما حاولة الانتحار بحرق نفسه".