الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

ثمن الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الدور الذي تلعبه المغرب الشقيق بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله، مؤكدا على متانة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس في مقر اقامته بالعاصمة الأردنية عمان، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحمل بوريطة، رسالة من الملك محمد السادس، إلى الرئيس عباس، تتعلق بآخر التطورات والمستجدات، والتأكيد على موقف المملكة المغربية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.



رام الله - دنيا الوطن