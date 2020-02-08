تنويه "مهم" من الحكومة الفلسطينية بشأن موعد دوام الموظفين يوم الأحد

حكومة الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، عن بدء الدوام لجميع الموظفين في الوظيفة العمومية ليوم الأحد الموافق 9-2-2020 في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة.

ودعا ملحم في بيان نشره عبر حسابه على (فيسبوك)، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة تحسباً من تشكّل الانجماد والضباب في ساعات الصباح الباكر، وتشكّل السيول في المناطق المنخفضة.



كما دعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق بإجراءات السلامة خلال استخدام أجهزة التدفئة في المنازل.



وتتأثر البلاد يومي الأحد والاثنين، بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود تسع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية.