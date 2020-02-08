نتنياهو يعلن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت

اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الأغوار - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وذلك بموجب بنود (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقال خلال الخطاب الانتخابي لنشطاء حزب (الليكود) الذي أقيم في مستوطنة (معاليه أدوميم): "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



يتبع..